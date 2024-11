Accordo con Aeroitalia, dal 15 dicembre più voli giornalieri Lamezia Terme-Roma – VIDEO

trasporti

LAMEZIA TERME «Altri nuovi voli da e per la Calabria». Ad annunciarli su Instagram, dando il “benvenuto” alla nuova compagnia, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che rende noto l’accordo con Aeroitalia per nuovi collegamenti giornalieri da Lamezia Terme a Roma e viceversa, a partire dal 15 dicembre. «Una buona notizia – dice Occhiuto – per i tanti calabresi che in prossimità delle feste natalizie tornano in Calabria ogni anno e che a volte si lamentano, giustamente, del prezzo dei biglietti aerei e dei pochi collegamenti. Dal 15 dicembre, grazie ad un accordo che abbiamo concluso ieri con Aeroitalia, Lamezia Terme sarà collegata più volte al giorno con Roma per offrire più tratte, più voli, più frequenze, anche prezzi più abbordabili per i biglietti aerei. Attenzione però perché questa iniziativa non si conclude a Natale, a Capodanno, all’Eifania, ma i voli che dal 15 dicembre saranno disponibili per tutti i calabresi saranno disponibili anche negli altri mesi dell’anno». (c. a.)

