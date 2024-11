Venditti ricorda Rino Gaetano: «Un bravo ragazzo ma pieno di ferite»

il racconto

ROMA Aneddoti, lacrime, ricordi. Antonello Venditti si racconta in una lunga intervista concessa al Fatto Quotidiano. Nei tanti flashback del cantante romano trova posto un pezzo di Calabria, Rino Gaetano. «Rino era fragilissimo ed era quello che più di tutti noi andava tutelato. Non andava fatto sbandare. E invece l’incontro con un discografico gli ha fatto bene dal punto di vista musicale, ma è stato devastante sulla sua vita. Era bravissimo e gli volevamo bene». Un rapporto sincero ma tormentato. «Nel suo ultimo periodo non riuscivo più a capirlo, con Mogol non c’entrava nulla da un punto di vista artistico. E il troppo successo a Sanremo ha acuito le sue insicurezze. Rino esorcizzava le sue angosce con l’ironia. Era un bravo ragazzo pieno di ferite». Venditti tronca la risposta e allontana le possibili polemiche. Ma torna a parlare di Rino Gaetano con un pizzico di commozione quando ricorda il giorno della morte. «Mi chiamò mio padre al mattino: “E’ morto Mino Reitano, l’ho sentito alla radio”. Gli dissi: “Mino? Sei sicuro?”. No: era Rino. All’obitorio c’ero anch’io quando riconoscemmo il cadavere. Stava dentro una sacca nera, neanche fosse spazzatura. Fu terribile. Come lo fu il funerale, in quella chiesa mezza gotica che mi ha sempre messo inquietudine. Oltretutto nella mia vita sentivo da tempo che c’era una morte nell’aria».