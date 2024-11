Rotatoria di Città 2000, domani la riapertura: limite massimo di velocità di 30 km orari

viabilità cosenza

COSENZA A seguito della conclusione dei lavori della rotatoria di Città 2000, da domani, giovedì 21 novembre, riaprirà alla circolazione il tunnel di via degli Stadi e di conseguenza il tratto della stessa via degli Stadi, compreso tra l’incrocio con Piazza 1° maggio e l’intersezione con via Enrico De Nicola e via Edoardo Galli che era stato chiuso in precedenza. La riapertura al transito del tunnel di via degli Stadi ed il ripristino dei sensi di marcia sono stati disposti con apposita ordinanza dal dirigente del settore viabilità, trasporti e mobilità del Comune di Cosenza, ing. Francesco Azzato. Nel provvedimento si dispone, a far data da domani, giovedì 21 novembre, e, comunque, ad avvenuto collaudo dell’opera viaria e a seguito del completamento di tutta la segnaletica progettualmente prevista, il ripristino dei sensi di marcia preesistenti nei tratti viari in prossimità della rotatoria, degli obblighi e dei divieti regolanti la circolazione su via degli Stadi, dall’intersezione con via Enrico De Nicola e via Edoardo Galli attraverso la rotatoria realizzata e nel tunnel di via degli Stadi fino a piazza Europa, secondo lo schema della segnaletica stradale redatto dai progettisti delle opere e con l’istituzione, nei tratti viari in prossimità della rotatoria, del limite massimo di velocità di 30 km orari.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato