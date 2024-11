Verso lo sciopero generale del 29 novembre: domani l’assemblea territoriale della Cgil Area Vasta

la mobilitazione

LAMEZIA TERME Domani, venerdì 22 novembre, alle ore 17, al Savant Hotel a Lamezia Terme, si terrà un’assemblea territoriale organizzata dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, con l’obiettivo di avviare una riflessione e un’azione concreta per modificare le scelte economiche e politiche del Governo. L’iniziativa si inserisce nel percorso che culminerà nello sciopero generale di venerdì 29 novembre, quando Cgil e Uil saranno mobilitate con l’obiettivo di avanzare proposte concrete per modificare la legge di bilancio e rispondere adeguatamente alle necessità di chi vive ogni giorno le difficoltà economiche e sociali del nostro territorio. L’evento sarà presieduto da Giovanni Amendola, segretario della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, e vedrà la partecipazione di Enzo Scalese, segretario generale della Cgil Area Vasta, che aprirà il dibattito. A seguire, interverranno associazioni e movimenti sociali, con l’intento di rafforzare la voce dei cittadini e dei lavoratori in questo momento delicato per il futuro del Paese. L’assemblea si concluderà con l’intervento di Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria, che ribadirà le ragioni della mobilitazione e le proposte per un cambiamento significativo delle politiche economiche. “Il tema centrale dell’incontro sarà la critica alla manovra di bilancio presentata dal Governo, ritenuta inadeguata e insufficiente a risolvere le vere emergenze economiche e sociali – spiega il segretario generale Enzo Scalese -. L’appuntamento è un’occasione per riflettere tutti insieme in maniera organica sui temi che rappresentano il cuore della nostra azione sindacale guardando alla manovra di bilancio nazionale, come: un aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni, il finanziamento di settori fondamentali come sanità, istruzione e servizi pubblici, e l’avvio di politiche industriali orientate allo sviluppo e alla creazione di occupazione stabile”. L’iniziativa si inserisce nel percorso che in Calabria culminerà nella manifestazione che si terrà a Cosenza venerdì 29 novembre.

