Entra in ospedale e appicca il fuoco in una stanza: fermato

il fatto

ROMA Un uomo ha dato fuoco a una stanza all’ospedale Santo Spirito di Roma: le fiamme hanno provocato diverso fumo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, l’uomo si trovava nella stanza di emodinamica quando ha appiccato l’incendio. E’ scattato immediatamente l’allarme e, secondo quanto riferisce l’ospedale, non sono stati evacuati altri pazienti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e sono in corso le indagini per chiarire le cause del gesto. Sono al lavoro i tecnici per ripristinare le apparecchiature danneggiate.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato