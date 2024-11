Serie D, Reggina beffata in casa. Vincono Vibonese, Sambiase e Locri

il punto

La Reggina rallenta inaspettatamente il suo cammino verso il primo posto in classifica nel girone I del campionato di serie D pareggiando in casa contro il Pompei. La squadra di Brunello Trocini dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi e concluso con due gol di vantaggio, nella ripresa ha lasciato campo agli avversari facendosi raggiungere sul 2-2. Apre le marcature Ragusa al 15′ direttamente su calcio di rigore. Al 32′ ancora lui trova il raddoppio con un preciso diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. Nei secondi quarantacinque minuti arriva, inaspettato, il crollo amaranto. Al 51′ De Luca accorcia le distanze, all’87’ ecco la beffa con un di El Hilali.

Torna al successo la Vibonese di mister Facciolo sul campo del Licata. Ai rossoblu basta un bel gol di Berardi (in tuffo di testa) al 41′ per portare a casa tre punti d’oro.

Sambiase in giornata di grazia sul campo dell’Enna. Vince 3-0 e mantiene il quinto posto in classifica, avvicinandosi però al secondo posto, ora distante tre sole lunghezze. A sbloccare il risultato nel primo tempo è Zerbo (di testa). Nel finale di gara (88′ e 89′) Umbaca e ancora Zerbo chiudono i conti.

Torna a sorridere il Locri che supera in trasferta il Città di Sant’Agata con un perentorio 3-2. In gol per la squadra di Ciccio Cozza, Pelle al 7′ e Reis (doppietta) al 36′ e al 49′. Di Manfrellotti e Pussetto le reti della formazione siciliana.

La classifica

L’exploit del Siracusa nello scontro al vertice contro la Scafatese, porta i siciliani al primo posto solitario in classifica a 29 punti. Alle sue spalle c’è proprio la compagine campana a 26 punti insieme alla Vibonese. Quarta la Reggina a 25, quinto il Sambiase a 23. Locri decimo a 16 punti.