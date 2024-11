Nascondeva in casa droga e un bilancino di precisione, un arresto a Crotone

i controlli

CROTONE Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone sono intervenuti in un’area residenziale della città, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti da frequenti movimenti nei pressi dell’abitazione di un ventenne crotonese, S.S., entrati nell’appartamento per perquisirlo, lo hanno sorpreso con la sua compagna che tentava di nascondere un involucro. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti circa 80 grammi di hashish e una quantità minore di marijuana. All’interno dell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione, insieme a materiale per il confezionamento. Per l’uomo e la sua convivente è quindi scattato l’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro, e verrà analizzata per stabilirne la quantità di principio attivo contenuta.

