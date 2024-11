Le fake news sulla città unica

verso il referendum

Egregio Direttore

Domenica 1 dicembre si voterà dalle ore 8 alle 21 per la città unica di Cosenza, Rende e Castrolibero. Siamo impegnati a sostenere le ragioni del sì, confrontandoci come succede in democrazia. Non possiamo, però, assistere a continue fake news che tendono semplicemente a terrorizzare i cittadini. Elenchiamole una per una

1) Con la città unica si sposterà la sede dei comuni e degli uffici comunali: falso. Gli uffici comunali resteranno intatti e al loro posto. Chi dovrà fare un documento potrà recarsi nell’ufficio più vicino.

2) le cooperative di Cosenza saranno ridimensionate: falso. I dipendenti potranno invece avere un aumento dei salari con le maggiori dotazioni finanziarie.

3) i dipendenti di Rende servizi perderanno il posto: anche questo è falso perché si tratta di dipendenti di una società partecipata al 100% che non rischiano nulla.

Si tratta solo di alcuni esempi. Che dimostrano come si perdano di vista le cose più importanti mettendo in campo notizie che generano allarmi falsi. Da qui a domenica assisteremo ad altre notizie di questo stampo. Che sono solo bugie.

* Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera