Bologna, ciclista calabrese investito e ucciso da un camion di rifiuti

BOLOGNA È un 64enne nato a Siderno, ma residente a Bologna, Antonio Cavallaro, il ciclista che intorno alle 11.30 di questa mattina è stato investito e ucciso in città da un camion dei rifiuti di Hera. I rilievi della Polizia locale bolognese sono ancora in corso, anche se la strada è stata riaperta. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il camion stava percorrendo via Toscana, da Pianoro in direzione centro e ha svoltato a destra in via della Foscherara, colpendo la bicicletta che si trovava alla sua destra.

Il gruppo Hera esprime “il più profondo cordoglio per la famiglia della persona deceduta e sta collaborando con le autorità per ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia”. Il mezzo della Multiutility è stato posto sotto sequestro come prevede la legge.

