Negozio abusivo nel Crotonese, sequestrati oltre 130 kg di prodotti alimentari

i controlli

CROTONE Personale della Polizia di Stato ha sequestrato a Mesoraca, all’interno di un esercizio abusivo, oltre 130 kg di prodotti ortofrutticoli, funghi e uova, privi di ogni tracciabilità, posti in vendita. Gli operatori della Squadra Amministrativa della Questura di Crotone, nel corso di specifiche attività di osservazione, insospettiti dal via vai di soggetti che entravano e uscivano da un magazzino allestito ad esercizio commerciale, privo di insegna, hanno effettuato un controllo nei confronti della citata attività, risultata essere sprovvista di qualsivoglia autorizzazione. La merce esposta alla clientela, circa 130 Kg, per un valore di € 500 circa, priva di ogni tracciabilità, considerata non edibile da personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata alla Polizia Locale di Mesoraca per le conseguenti attività di distruzione. Al termine dell’attività, la Squadra di Polizia Amministrativa ha sanzionato la titolare perché senza licenza, segnalando all’Autorità Comunale la cessazione immediata dell’attività; inoltre, alla stessa è stata elevata la prevista sanzione amministrativa per la mancata tracciabilità dei prodotti posti in vendita.

