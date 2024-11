Zes unica del Mezzogiorno, assegnati 300 milioni

Fondo sviluppo e coesione

ROMA Assegnati dal Cipess 300 milioni di euro di risorse nazionali di coesione per il finanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali in Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, a margine della seduta odierna del Cipess che, tra le altre cose, ha disposto a questo fine l’assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 alla Struttura di missione della Zes Unica. “Queste risorse sono destinate a investimenti per migliorare la viabilità e le infrastrutture, sviluppare i servizi pubblici e aumentarne la qualità nelle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno. Tutto questo in linea con il Piano strategico della Zes unica”, spiega il senatore Morelli.

