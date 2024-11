Camera di Commercio Cosenza, le associazioni chiedono a Klaus Algieri di proseguire – VIDEO

l’iniziativa

COSENZA Le Camere di Commercio, organismo ibrido che promanano dal mondo delle imprese e sono destinatarie di funzioni pubbliche, hanno come obiettivo prioritario lo sviluppo del sistema imprenditoriale e dell’economia locale, con il non semplice compito di essere sintesi delle esigenze di tutti i settori economici. A dispetto di una certa narrazione dal vago sapore populista che in un tempo più o meno recente li voleva cancellati con un tratto di penna, gli enti camerali hanno recuperato, nel corso degli ultimi anni, un’apprezzabile centralità dando forma e sostanza ad un’attività di mediazione che appare sempre più essenziale in una società complessa ed economicamente in costante e continuo divenire.

Alcune tra le Camere di Commercio si distinguono per particolare dinamismo, è il caso – ad esempio – dell’ente camerale di Cosenza, organismo con ben 210 anni di storia che negli ultimi due lustri, per unanime riconoscimento, ha portato a compimento percorsi valutati come vere e proprie best practies nel contesto delle pubbliche amministrazioni.

E proprio la governance della Camera di Commercio di Cosenza, sebbene non previsto normativamente, ha scelto ieri di presentare un bilancio di fine mandato che coincide con le due esperienze di Klaus Algieri come presidente.

In una sala affollata è stato ripercorso il cammino dal 2014 al 2024, il 06 dicembre prossimo infatti a Cosenza occorrerà eleggere un nuovo consiglio ed indicare un nuovo presidente. Durante l’incontro la lunga elencazione dei risultati raggiunti, da Open Camera Cosenza al parlamento delle imprese, dagli accordi a livello nazionale ai riconoscimenti in ambito internazionale, dalla disponibilità di servizi per le imprese all’essere divenuta, come camera di commercio, un esempio nazionale.

All’esito dell’iniziativa è emersa una indicazione chiara, il lavoro sin qui svolto e durato dieci anni merita di essere continuato con le associazioni di categoria e le sigle sindacali che chiedono la riconferma di Klaus Algieri:

