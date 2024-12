Il Sambiase vola: vittoria e terzo posto. Male Reggina e Vibonese

serie d

È stata una giornata positiva soltanto per il Sambiase (alla terza vittoria di fila) nel girone I del torneo di serie D, almeno per quanto riguarda le zone di vertice della classifica. Male, invece, Reggina e soprattutto Vibonese, la prima fermata sul pari dal Nissa, mentre i rossoblù hanno perso in casa contro l’Enna, venendo raggiunti in graduatoria al terzo posto proprio dal Sambiase. Pareggio ricco di gol per il Locri contro il Ragusa. Ma andiamo per ordine partendo dal poker inflitto dal Sambiase all’Acireale. A passare in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco sono i siciliani con Andreassi che sfrutta un errore della retroguardia giallorossa. La risposta del Sambiase è veemente. Le occasioni da gol sono tante in nei minuti finali di tempo il risultato viene ribaltato: prima Zerbo su rigore al 37′ e poi Perri di piatto da posizione centrale firmano il 2-1. Nella ripresa, al 13′, capitan Umbaca trova il tris con un preciso diagonale. Al 25′ Loukaris riporta sotto l’Acireale, ma ancora Umbaca un minuto dopo al volo trova il gol del definitivo 4-2. Da segnalare nel finale l’espulsione di Solomon. Ancora un pareggio deludente per la Reggina che ora vede la vetta della classifica allontanarsi. Sul campo della Nissa finisce 1-1. Padroni di casa in vantaggio al 46′ grazie a un rigore (generoso) trasformato da Diaz. Nel secondo tempo, pur non brillando, la squadra di Trocini trova il pareggio, anche in questo caso su calcio di rigore per un fallo in area ai danni di Ragusa. Dal dischetto Curiale non sbaglia. Crollo Vibonese in casa contro l’Enna, che trova il gol vittoria dopo appena sette minuti di gioco con Espasa di testa. Rossoblù che pochi minuti dopo restano in dieci per l’espulsione di Germinio e sono incapaci di impensierire gli ospiti per il resto del match. Il Locri si fa fermare in casa dal Ragusa per 2-2. Alla doppietta di Crisci, gli amaranto rispondono con Leveque e Pelle. In classifica il Siracusa occupa il primo posto a quota 32 punti, seguito di tre lunghezze dalla Scafatese. Appaiate al terzo posto le tre calabresi Sambiase, Reggina e Vibonese a quota 26. (f.v.)

