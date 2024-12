«L’artigiano è un mestiere di Serie A»

innovazione e nuove generazioni

MILANO Un momento di riflessione sul settore dell’artigianato in Calabria. La Collettiva Calabria protagonista ad Artigiano in Fiera a Milano, dedica uno spazio alle organizzazioni di categoria, Cna, Confartigianato, Casa artigiani Calabria.

«L’artigiano non è un mestiere di serie B»

«Il mondo dell’artigianato ha questa fortuna dal punto di vista associativo, in Calabria riusciamo a ragionare all’unisono. Tre associazioni, ognuna con le sue specificità, ma riusciamo a fare rete: siamo convinti, almeno in Confartigianato, che sia fondamentale per crescere», dice Silvano Barbalace segretario di Confartigianato Calabria. «Alle azienda artigiane calabresi suggeriamo di lavorare in sinergia». E’ lo spirito che anima “Artigiano in Fiera”. «Per noi è un motivo di orgoglio partecipare ad una rassegna da record, ci conforta la presenza di tanti giovani ma siamo consapevoli che bisogna ancora lavorare». Soprattutto con le nuove generazioni, forse un po’ restie a proseguire l’impegno nel settore. «Occorre far capire che l’artigianato non è un mestiere di seconda classe, un mestiere di serie B, ma può dare una grande opportunità di lavoro, la possibilità di esprimere e liberare la creatività», chiosa Barbalace.

Silvano Barbalace

Innovazione e futuro

Giovanni Cugliari, imprenditore del settore legno-arredo di Vibo Valentia, è presidente di CNA Calabria. «Rinnovarsi e coinvolgere i giovani: questo è l’obiettivo. Siamo in una fase complicata, i processi di trasformazione del prodotto cambiano in maniera repentina. Ormai nelle aziende sta entrando la robotica, c’è un cambiamento non solo generazionale ma anche tecnologico. Oggi occorre avere un pensiero “globale”», sostiene Cugliari. Gli fa eco Carmelo Francesco Giordano, presidente di Casa Artigiani Calabria. «Insieme rappresentiamo una grande forza, mi riferisco alle tre associazioni di categoria. Sempre insieme dobbiamo essere in grado di affrontare le presenti e future sfide, partendo dall’innovazione tecnologica che non deve spaventarci ma dobbiamo governare per trasformarla in opportunità di crescita». (f.b)

