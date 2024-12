Volley B2, vola la Tonno Callipo e continua la sua marcia solitaria in vetta

la partita

Settebello-Tonno Callipo! Vince sempre la squadra giallorossa che è un rullo compressore, mettendo in fila la settima vittoria stagionale, archiviando anche la pratica-San Lucido dopo poco più di un’ora. Sembra di rivivere l’annata scorsa in cui ogni avversario, quest’anno certo con maggiore forza, cerca di mettere il bastone tra le ruote alla corazzata giallorossa. Dal canto loro però, Denise e compagne spazzano via tutto quanto trovano sulla propria strada senza grossi problemi. Ovvio che non manchi anche qualche punto avversario o fasi di gioco in cui c’è pur sempre da migliorare, ma tutto ciò rientra nell’ordine naturale delle cose. Quel che appare evidente piuttosto, è che il tecnico Boschini con la vice Pellegrini hanno plasmato una squadra che sa quel che vuole e punta ad ottenerlo senza tanti fronzoli. Ovviamente col decisivo supporto del ds Defina abile, anche lui, ad inserire tra le 5-6 riconfermate della scorsa stagione, altri elementi abituati a vincere e dunque concreti, che insomma badano al sodo. Tra le prime come non citare il capitano Denise Vinci, ieri probabilmente nella sua migliore performance stagionale, pure top scorer con 16 punti (di cui 1 ace, 2 muri ed il 58% in attacco); e che dire della gigante Macedo, vice bomber con 10 punti (1 ace, 3 muri e 60% in attacco); ed infine il libero Darretta che vola ovunque a recuperar palloni, insomma la ‘vecchia’ guardia c’è e si fa sentire! Di Milazzo e Martina Vinci diremo più avanti. Tra le nuove, fondamentale il contributo di Cammisa, ieri decisiva al servizio non solo con i 3 ace a referto, ma facendo forzare la ricostruzione alle avversarie; quindi Rizzo, dirompente con quelle fast spettacolari e la palleggiatrice Curti, che acquisisce sempre più padronanza del ruolo, condendo stavolta il tutto anche con tre punti. Di spessore anche il contributo di Bellanca.

Il primo set

Inizio in equilibrio nel primo set, con San Lucido bravo con l’opposto Giardini a chiamare spesso in causa la ricezione-difesa di Vibo. Così si prosegue punto a punto fino al 9-9, quando poi è la Tonno Callipo a prendere il comando delle operazioni con super-Macedo, non prima di un muro prezioso di Curti. Così la brasiliana infila una serie di 4 punti, compreso un palleggio all’incrocio delle righe, giocato dall’alto della sua brillante esperienza, intervallati da un pallonetto di Cammisa. Il tecnico ospite Esposito cerca dunque di frenare l’impeto giallorosso (12-9) col primo time out, e le sue ragazze sembrano rientrare meglio in partita, fino al muro di Giardini che vale il -1 (13-12). Da qui in poi Vibo infila un parziale di 6-0 che ricaccia indietro le cosentine (19-12), ed a poco serve il secondo time out ospite. In questa fase la spinta arriva dal capitano Denise Vinci con una serie di tre punti di fila, tra cui il luccicante diagonale nei tre metri che strappa applausi ai presenti. Coach Boschini dà spazio anche alla panchina: entra Martina Vinci (per Macedo) in battuta sul 20-13 e Vibo allunga fino al 22-16 (col sesto punto di Denise). Quindi entra anche la giovanissima Rustani che, al pari dell’altra volta, non mostra emozione alzando perfettamente in bagher per Cammisa che conquista il set-point (24-18), poi finalizzato da un ace di Rizzo.

Il secondo set

Nel secondo set partenza sprint di Vibo (5-0) che continua sulla scia dello score positivo del gioco precedente. Timida reazione ospite (7-3), ma è sempre capitan Vinci a spingere Vibo: suoi 5 dei 9 punti iniziali di questo secondo parziale, che portano al primo time out ospite. Che sembra avere, anche stavolta, effetti positivi per San Lucido abile a risalire a -1, con un parziale di 4-0 (10-9). Ma la battuta di Cammisa continua a far male alle avversarie: intanto con l’ace del 13-10 e poi a mettere comunque in difficoltà la ricezione ospite. Sul 16-10 Vibo ecco puntuale il time out ospite, ma ormai le giallorosse sono lanciate (18-11) e San Lucido, nonostante l’esperienza del libero Spaccarotella e la buona volontà delle varie Mazzuca, Castellano, Nardone e Stella, non regge il confronto. Per Vibo entra anche Milazzo (per Cammisa) che chiuderà poi il set provocando un’invasione ospite. Prima però, Denise e Rizzo martellano ancora per consolidare il distacco finale di +11. Coach Esposito quasi si arrende e dà spazio a diverse atlete dalla panchina (De Simone, Sousa e Cirillo) ma senza risultati concreti, così Vibo conclude senza patemi con l’anzidetto attacco di Milazzo.

Il terzo set

Che resta nel sestetto anche nel terzo set: la schiacciatrice si conferma preziosa sia in ricezione che in attacco (5 punti per lei). Il set prende subito la piega voluta da Vibo, così dopo la parità 3-3, si ammira quella determinazione e voglia di vincere ormai proprie del dna giallorosso, da due anni verrebbe da dire. Così a turno Milazzo, Curti e Macedo (tocco morbido per il 14-8) mantengono un cospicuo vantaggio per Vibo. Entra ancora Martina Vinci (per Macedo) che resterà in campo fino alla fine e ci sarà gloria anche per lei. La brava centrale infatti realizza con intelligenza gli ultimi due primi tempi chirurgici per chiudere set ed incontro. A dimostrazione che in questo torneo lungo e difficile servirà il contributo di tutte le ragazze del roster! Ne sono state la riprova proprio Martina Vinci e Milazzo, altre due riconfermate che danno il proprio contributo fattivo quando chiamate in causa, come fatto ieri sera. Dal canto suo San Lucido, che non aveva iniziato male mostra, a gara in corso, lacune nel muro-difesa non riuscendo a contenere gli attacchi giallorossi a muro e la Giardini spegne la luce troppo presto. Insomma, al di là di tutto, la superiorità di Vibo è stata ancora evidente e le ospiti nulla hanno potuto al di là di buona volontà ed impegno.

La settimana prossima secondo turno di riposo per la Tonno Callipo, che riprenderà sabato 14 dicembre ancora in casa ospitano le siracusane della Melilli Volley.

Le parole di coach Boschini

Un po’ di equilibrio ad inizio primo e terzo set, per il resto ancora una volta si è palesata tutta la forza della Tonno Callipo. “Stavolta nel primo set decisamente meglio delle altre volte – inizia coach Boschini -, abbiamo fatto punto a punto fino al 10, quando poi è andata in battuta Cammisa ed ha fatto un break non consentendo a loro di rientrare. Quindi in definitiva è stata una gara come da pronostico: sapevamo che avevano delle buone attaccanti, ma noi col nostro servizio, non solo di Ilenia ma anche tutte le altre, abbiamo eseguito quello che ci eravamo detti in settimana. E quindi siamo riuscite a metterle in difficoltà sul primo tocco ed hanno fatto molta fatica a costruire il gioco. Per cui tatticamente la partita l’abbiamo preparata bene.” Tutte positive con una menzione particolare per il capitano Denise Vinci! “Sicuramente Denise – concorda il tecnico giallorosso – ha fatto una partita molto importante, questo è un bel segnale perché comunque ci permette di avere una giocatrice di altissimo livello, ed anche ieri l’ha dimostrato. Magari l’ha fatto un po’ meno nella penultima partita giocando un minutaggio ridotto, ma ieri ha dimostrato perché è il capitano di questa squadra.” Ieri in campo anche Milazzo, Martina Vinci e Rustani che giocano meno: c’è bisogno di tutte in questo torneo difficile? ”Assolutamente sì, anche di Martina Otta: serve il contributo di tutti. Dobbiamo essere una squadra con la panchina lunga perché il campionato è lungo e perché gli obiettivi che ci siamo prefissati pretendono appunto che ci sia tanta scelta.” Altro 3-0 che significa sette vittorie, magari chi non vede la gara pensa sia tutto facile, invece c’è grande lavoro e sacrificio settimanale per arrivare a tutto ciò…”Sicuramente: diciamo che in tutte le cose c’è grande lavoro e sacrificio, e credo che non venga mai nulla per caso. Tutto ciò è il frutto di ore ed ore spese in allenamento, in una struttura che ti permette di esprimerti al massimo del tuo potenziale. Insomma c’è un duro lavoro da parte di tutti: in primis del Presidente Callipo che ci mette le risorse, e poi da tutta la macchina organizzativa che ci sta dietro, dalle atlete allo staff come ho già ribadito. Insomma è un lavoro a 360 gradi che cerchiamo di portare avanti con passione e nel migliore dei modi e nel rispetto di tutti.” Bell’ambiente anche ieri sera al PalaValentia? “Certamente. Qui è un ambiente fantastico nel senso che i nostri tifosi sono ormai un gruppo molto caloroso e sono sempre lì pronti a sostenere la squadra in ogni momento, sia di difficoltà che in quelli belli della squadra, per cui – conclude Boschini – siamo tutti contenti di avere questa tifoseria e spero che riusciamo a farla aumentare.”

Il tabellino

TONNO CALLIPO VV – SAN LUCIDO 3-0

(25-18, 25-14, 25-14)

TONNO CALLIPO Curti 3, Bellanca 6, Macedo 10, Rizzo 9, D.Vinci 16, Cammisa 7, Darretta (L), Milazzo 5, Rustani, M.Vinci 2. Ne: Otta, Salimbeni. All. Boschini

SAN LUCIDO Carnevale, Giardini 12, Stella 4, Nardone 6, Mazzuca 5, Castellano 6, Spaccarotella (L), Cirillo, De Araujo Sousa 1, De Simone, Roccia. All. Esposito

Arbitri Rizzotto e De Luca.

Note durata set 24’, 22’, 21’ per un totale di 1 ora e 7 minuti. Vibo: ace 8, bs 4, muri 8, errori 12; S.Lucido: ace 2, bs 6, muri 2, errori 17. Attacco 51%-32%; Ricezione 46%-44%.