Foti giura da ministro, assumerà le deleghe di Fitto

politica

ROMA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate di Raffaele Fitto dalla carica di Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. Con lo stesso decreto, su proposta del presidente del Consiglio, è stato nominato Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. La cerimonia del giuramento del nuovo ministro è in corso al Quirinale.

«Tommaso Foti è un’ottima scelta, una persona preparata e competente come ha già dimostrato da capogruppo di Fd’I alla Camera: siamo sicuri che saprà proseguire l’ottimo lavoro svolto da Raffaele Fitto in questi anni», afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi. «Oggi gli facciamo i nostri complimenti ed i migliori auguri di buon lavoro, da domani lo sosterremo in Parlamento e politicamente con convinzione e spirito propositivo. Raccogliere l’eredità del neo-commissario e vicepresidente della Commissione europea sarà una sfida impegnativa per la quale Foti potrà contare sul supporto di tutto il centrodestra», conclude.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato