Giampà (Pd): «Unire le forze politiche e civiche alternative alla destra che malgoverna Lamezia»

verso le amministrative

LAMEZIA TERME «Il commissariamento del PD di Lamezia Terme risponde all’unica necessità di evitare fatali lacerazioni interne. Non vi sono complottismi o interessi nascosti, ma solo la volontà di un PD che sappia parlare una sola voce e che dia stabilità a tutte le forze politiche e ai movimenti che non si rivedono nell’attuale amministrazione Mascaro»: lo scrive in una nota Domenico Giampá, segretario della federazione provinciale del Pd Catanzaro e da qualche giorno commissario del circolo cittadino di Lamezia.

La replica a Masi: nessun regalo al centrodestra

«Il vero regalo al centrodestra – aggiunge – l’avremmo fatto abbandonando il Pd di Lamezia al proprio inesorabile destino». Questa frase di Giampà fa riferimento alle affermazioni pronunciate ieri in conferenza stampa dall’ex segretario Gennarino Masi e dall’ex presidente Francesco Grandinetti, alla presenza di alcuni componenti del direttivo e altri esponenti del partito.

«Ora – aggiunge Giampà – si apre una nuova fase, in cui bisogna tornare al dialogo e alla ricostruzione di una grande comunità democratica. Il mio ruolo sarà semplicemente di garante di un partito, che gradualmente ritorni ad essere comunità. In merito alla conferenza tenuta dall’ex direttivo cittadino, mi preme sottolineare come in questa nuova fase sarà fondamentale il contributo di tutti, nessuno escluso. Il percorso sarà tracciato solo ed esclusivamente dagli iscritti – conclude Domenico Giampá -. Lavoreremo incessantemente contro il malgoverno della destra, puntando all’unità e al coinvolgimento di tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra che hanno a cuore la svolta e il futuro della città di Lamezia Terme».