Occhiuto: «Il mio cuore continua a battere forte, grazie per l’affetto»

il messaggio

CATANZARO «Il mio cuore continua a battere forte. Grazie a tutti per l’affetto». E’ il post pubblicato dal presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto sul profilo ufficiale Facebook. Dopo essere stato «offline» per qualche giorno, il governatore fa capolino sui canali ufficiali per aggiornare (e tranquillizzare) sulle proprie condizioni di salute. Il presidente della Regione Calabria, si sta riprendendo dopo l’intervento chirurgico al cuore a cui si è sottoposto all’ospedale “Dulbecco” di Catanzaro. Secondo l’ultimo bollettino diramato, «tutti i parametri vitali sono nella norma». La prognosi resta riservata.

