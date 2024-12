Cacciatore cade e rimane ferito nel Cosentino, salvato dal Soccorso alpino

l’intervento

COSENZA Disavventura nei boschi per un cacciatore, rimasto ferito durante una battuta di caccia. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando l’uomo A.T. , un 54enne residente a Trebisacce (CS), è caduto all’interno di un’area boschiva nel comune di Albidona, nel cosentino. Si sospetta una frattura ad un arto inferiore. Il cacciatore, che si trovava in compagnia di un altro collega, è riuscito a mettersi in contatto direttamente con il Cnsas Calabria, comunicando la propria posizione e le condizioni di salute. L’allarme è stato immediatamente lanciato e, sul posto, sono intervenuti i tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico accompagnati da sanitari del 118 che hanno immobilizzato l’arto dell’uomo. I soccorritori lo hanno, successivamente, trasportato su una barella fino a una strada carrabile, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza. Il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale di Trebisacce per ulteriori accertamenti e cure. L’intervento tempestivo ha permesso di portare rapidamente il cacciatore in un luogo sicuro, evitando complicazioni.







