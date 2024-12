La “Dieta Mediterranea” tra letteratura e degustazione a Vibo Valentia

l’evento

VIBO VALENTIA Tutto pronto per la prima nazionale del 13 Dicembre presso la Biblioteca Comunale di Vibo Valentia che ospiterà la presentazione del libro “Dieta Mediterranea”, curato dal professore Vito Teti ed edito da Treccani.

All’incontro nato dalla collaborazione di libreria Calabria 1.0 con Treccani, promosso da Valentia Academy e da altre Associazioni quali Gal Terre Vibonesi, Saturnalia, e Valentia, si parlerà di alimentazione, di una dimensione storica, sociale e simbolica del cibo e di quelle culture alimentari del Mediterraneo considerate simili ma anche diverse nei loro contesti geografici, sociali e ambientali.

Al termine della presentazione la serata si concludera’ con una degustazione di prodotti tipici calabresi grazie alla partecipazione straordinaria dell’Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione accompagnata da una degustazione di vini del territorio grazie alla partecipazione di quattro importanti cantine appartenenti all’Associazione Viticoltori Vibonesi.

All’evento, moderato dal giornalista Fabio Benincasa, presenzierà il Sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, l’Editore di Libritalia e di Calabria 1.0 Enrico Buonanno, il Presidente di Valentia Academy Valentina Fusca e il Presidente di Associazione Valentia Anthony Lobianco.

Durante la serata, seguiranno gli interventi del Dirigente Scolastico Eleonora Rombolà, delVice Sindaco di Spilinga Franco Barbalace e del Vice Presidente dell’ Associazione Saturnalia Rosella Ruggiero.

Il volume esposto a Roma alla Fiera Nazionale “Più libri più liberi” in occasione dell’evento del 13 Dicembre, il noto scrittore, nonché finalista nazionale del Premio Campiello, Italo Calvino e Strega 2024, Direttore Editoriale di Treccani Libri, Paolo Di Paolo ha dato il suo contributo ai microfoni delle telecamere di Calabria 1.0 diretti da Chiara Laruffa, esponendo i contenuti del volume e l’importanza della collana edita da Treccani.

L’evento si prospetta particolarmente interessante e oggetto di attenzione per un libro che sembra già destinato ad avere un percorso particolarmente interessante nel panorama nazionale delle opere di successo. (redazione@corrierecal.it)

