Esplosione in una raffineria a Calenzano, due morti e otto feriti. 4 i dispersi

FIRENZE Un’esplosione è avvenuta nel deposito carburanti nell’area del sito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze causando almeno due morti e otto feriti e 4 dispersi. Le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi.

In conseguenza dell’esplosione il policlinico di Careggi ha attivato il piano di afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi riservati al pronto soccorso. E’ quanto si apprende dall’Aou di Careggi. Il governatore Eugenio Giani ha informato che sono stati «allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio a seguito dell’esplosione».

Contraccolpi sul traffico veicolare e sulla circolazione dei treni. Il canale ufficiale della mobilità in Toscana, Muoversi in Toscana, fa sapere che lo svincolo dell’A1 a Calenzano è chiuso in entrambe le direzioni, a causa dell’incendio, inoltre i treni fra Prato Centrale a Firenze Castello potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Intanto la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, fa sapere sui social: «Anche a Prato intorno alle 10.20 si è sentito il tremendo boato causato dall’esplosione di uno stabilimento a Calenzano- scrive la prima cittadina- la colonna di fumo è visibile da tutta la Piana. Non riguarda Prato direttamente, ma siamo tutti in allerta e insieme alla Regione stiamo monitorando la situazione e gli eventuali sviluppi. La raccomandazione è quella di evitare spostamenti verso la zona di Calenzano e di tenere per il momento le finestre chiuse per evitare eventuali problemi causati dal fumo».

