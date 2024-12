Il governatore Occhiuto dopo l’intervento al cuore: «La miglior terapia: u cuddruriaddru»

IL MESSAGGIO

CATANZARO «La miglior terapia: u cuddruriaddru». Con questa breve frase postata sui suoi profili social, il governatore calabrese Roberto Occhiuto è tornato a farsi vedere dopo l’intervento al cuore dei giorni scorsi, un modo simpatico per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Direttamente dall’ospedale “Dulbecco” di Catanzaro in cui si è sottoposto a un’operazione per la sostituzione della valvola mitralica, il presidente della Regione è apparso in una foto sorridente, con tanto di cuddruriaddru in mano.

