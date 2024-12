A Corigliano Rossano la nuova narrazione di una scuola che vuole contribuire allo sviluppo locale

il racconto

CORIGLIANO – ROSSANO Non soltanto sono riusciti a togliersi di dosso ogni residuale immagine negativa e brutta purtroppo diffusasi in passato. In questi ultimi due anni l’Industriale, l’Alberghiero e l’Agrario dell’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana di Corigliano-Rossano sono diventati un innegabile esempio virtuoso di governo della bellezza: di quella bellezza che deriva dalla consapevolezza delle complessive attività didattiche proposte nei tantissimi indirizzi opzionabili e da una nuova narrazione delle straordinarie opportunità di crescita personale, professionale, culturale, imprenditoriale che questa Scuola oggi può offrire con maggiore efficacia rispetto a tutte le vere sfide locali e globali di sviluppo eco-sostenibile. È stato, questo, il sottile filo rosso che ha accompagnato l’evento pubblico di presentazione dei tre video di promozione interna ed esterna dei tre indirizzi del Majorana, ospitato nei giorni scorsi nel gremito auditorium dell’Istituto. NOI QUI AL MAJORANA GOVERNIAMO LA BELLEZZA, è questo il titolo del progetto e del nuovo storytelling al quale esso è stato affidato. Ed a raccontare la bella e ricca esperienza vissuta in prima persona sia nella fase di studio che nel corso delle riprese, sono stati alcuni dei 283 studenti che, tra assistenti alla sceneggiatura ed ai contenuti, attori protagonisti, comparse, assistenti, costumisti, ciakkisti, hanno concretamente contribuito alla realizzazione di questo racconto innovativo, finalizzato anzi tutto a rafforzare consapevolezza, senso di appartenenza e motivazione individuale e di gruppo nella grande e complessa comunità scolastica. Attraverso la realizzazione di questo complesso progetto che è stato didattico, tecnico ed anche culturale – ha spiegato il dirigente Saverio Madera – gli studenti si sono cimentati in un vero e proprio compito di realtà. Nei tre prodotti video sono stati condensate tutte le attività che si svolgono in questa istituzione scolastica, nei suoi diversi indirizzi. I protagonisti assoluti sono stati gli studenti, con la loro spontaneità, con la loro volontà di mettersi in gioco e, soprattutto, con la consapevolezza piena della realtà scolastica che essi vivono e di cui sono oggi fieri ambasciatori. Il valore aggiunto di questa iniziativa didattica e di orientamento è stato ancora una volta il legame forte con il territorio, con la società e con gli attori dello sviluppo locale. Per questo – ha aggiunto – sono stati individuati come testimonial d’eccezione del progetto, imprenditori di successo della nostra area. Siamo una scuola tecnica che dialoga con le aziende e col mercato. Gli studenti devono avere delle figure di riferimento importanti con le quali l’istituzione scolastica si confronta per offrire occasioni di crescita. E dal mondo imprenditoriale questa apertura intelligente al territorio – ha sottolineato – è molto ricercata ed apprezzata. Ciò che ci inorgoglisce di più – ha concluso Madera – è che questa produzione narrativa nuova, leggera, divertente e mirata per ragazze e ragazzi, ha rappresentato l’esito virtuoso di un più articolato percorso di formazione teorica e pratica sulla comunicazione interna ed esterna della scuola e dei suoi indirizzi, di motivazione, di approfondimento e di rafforzamento del senso di appartenenza che in modo diverso ha coinvolto quasi tutta la nostra grande comunità scolastica. Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto che ha diretto il progetto complessivo in partnership con Roberto Cannizzaro della Roka Produzioni e con l’architetto Francesca Felice, l’evento di presentazione dei tre racconti audiovisivi esperienziali, che sintetizzano in una nuova narrazione la complessiva offerta didattica dell’IIS Majorana, hanno visto alternarsi, insieme agli studenti che sono stati co-protagonisti della produzione e realizzazione esecutiva, diversi contributi esterni dei testimonial intervenuti nelle produzioni video emozionali: dal Maestro Pizzaiolo Daniele Campana protagonista di CAMPANA 12 di Corigliano-Rossano, insignito con le Tre Rotelle del Gambero Rosso, intervenuto nell’Auditorium del Majorana, a Laura ed Enzo Barbieri dell’omonima ed ultra-cinquantennale esperienza imprenditoriale di Altomonte, in collegamento da Artigiano in Fiera a Milano, l’evento dedicato all’artigianato di tutto il mondo al qualche erano presenti con la Regione Calabria, fino a Walter Cricrì direttore dell’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani (INAP), anch’egli tra i testimonial degli video (insieme a Fortunato Amarelli e ad Ivano Trombino di Antico Magazzino Doganale), che si è complimentato per la competenza e la professionalità che si respira in particolare all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario, sicura fucina di ambasciatori della nostra terra e – ha chiosato – faro importante per indicare ai giovani le opportunità del futuro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato