Figlio di un boss uccide il vicino per uno schiaffo

Non ha sopportato di aver ricevuto uno schiaffo dal vicino di casa e lo ha pugnalato al torace. È bastato questo a un ragazzo di 16 anni, figlio di un esponente di spicco della criminalità di Siracusa, per uccidere. Ancora un caso di feroce violenza finito nel sangue, ancora con un minorenne protagonista. La vittima è Christian Regina, 40 anni, padre separato di un bimbo in tenera età. L’omicidio è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 in un condominio di via Italia a Siracusa. L’omicida, dopo essere fuggito, si è costituito in piena notte negli uffici della squadra mobile con il suo avvocato. Ha confessato di averlo ucciso e ha raccontato cosa è accaduto nel palazzo al civico 103 della via nella zona nord della città, un quartiere a rischio. Questa mattina la procuratrice per i minorenni di Catania (competente per Siracusa) ha firmato il provvedimento di arresto per il giovane.

Da quanto ricostruito la vittima era completamente ubriaca ed è stata accompagnata fino all’ascensore da un amico. Confuso dai fumi dell’alcol il 40enne ha sbagliato piano, tentando di entrare in un appartamento non suo e scatenando la lite con i vicini. Uno di questi, il 16enne, è stato colpito da uno schiaffo. Questo ha scatenato la rabbia del giovane che, tornato in casa, ha preso un coltello, si è presentato davanti alla porta di Regina e appena ha aperto lo ha pugnalato al torace. La procura per i minori ha disposto per domani l’autopsia sul corpo del 40enne. Le indagini continuano per cercare conferme alla versione del ragazzo e per escludere che non stia coprendo un familiare. Il giovane vive in casa con il padre, pregiudicato e detenuto agli arresti domiciliari.