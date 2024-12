Facebook, Whatsapp e Instagram down: problemi per i social di Meta

il caso

Da circa le 19 di stasera Facebook, Instagram e Whatsapp stanno avendo diversi problemi. Numerosi utenti segnalano difficoltà nell’accedere alle piattaforme di proprietà di Meta, con diversi servizi inaccessibili a livello globale e non solo in Italia. Secondo il sito downdetector, i principali disservizi si stanno avendo nel caricamento del sito, nel pubblicare e commentare post e nelle procedure di accesso. Per quanto riguarda l’app di messaggistica, gli utenti segnalano difficoltà nell’invio e nella ricezione di messaggi, in particolare video e audio. Negli Stati Uniti attorno alle 18.50 ora italiana sono arrivate circa 105.000 segnalazioni per problemi su Facebook, oltre 70.000 per Instagram e circa 12.000 per Whatsapp. Problemi sono stati registrati anche dagli utenti italiani, soprattutto in Nord Italia. Nessun commento ufficiale da parte di Meta.

