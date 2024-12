Cosenza, la carica di Alvini: «Lavoriamo per stupire, ma abbiamo bisogno di più calore»

calcio serie b

COSENZA «Ci sono quattro partite da giocare prima della sosta e dobbiamo proseguire sul percorso fatto, cercando di migliorare alcuni difetti, dovremo dare il massimo. Dopo sette risultati utili si può perdere una partita, capita a tutti, ma rivedersi laggiù non è facile. Purtroppo ci portiamo dietro un fardello importante che è la penalizzazione e questo complica i giudizi di tanti. Però il campionato del Cosenza oggi è positivo». A dirlo oggi in conferenza stampa è stato il tecnico rossoblù Massimiliano Alvini che sabato pomeriggio alle 15 sarà impegnato insieme ai suoi ragazzi allo stadio “Manuzzi” di Cesena per affrontare una delle rivelazioni del campionato di serie B. «Nelle sedici partite disputate fin qui – ha aggiunto l’allenatore toscano – nei venti punti raccolti sul campo, nella posizione di classifica, considerando anche tutte le situazioni che ci siamo trovati alla partenza, questa squadra ha fatto bene. Do merito ai calciatori di questo e gli dico di continuare a lavorare forte nelle prossime partite per cercare di fare più punti possibili. Daremo tutto, stiamo bene, siamo sul pezzo, vogliamo reagire dopo la partita di sabato scorso».

Alvini ha ammesso le difficoltà casalinghe del Cosenza rispetto alle gare in trasferta. «I numeri dicono questo – ha affermato – anche se alcune buone partite sono state fatte in casa, ma non siamo stati premiati. Ci è mancato il salto di qualità e la giocata utile a raggiungere risultati positivi. Tranne in una circostanza, abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni». «Stiamo bene – ha ribadito Alvini – abbiamo grande rispetto dell’avversario ma giocheremo la partita al massimo e con le nostre idee. Il Cesena è forte, è partito con altri obiettivi rispetto a noi. Lo dimostra il fatto che ha pagato tanto un giocatore che era qui (Calò, ndr). Noi avremo qualche assenza che ci costringerà a fare delle variazione (Alvini ha lasciato intendere che partirà dall’inizio Kourfalidis, ndr), ma andremo lì per ottenere un risultato favorevole. Sicuramente, proprio in virtù delle defezioni a centrocampo, potremo provare a fare una gara diversa, più d’attesa, tipo Bari. Vedremo. Quanti punti vorrei ottenere da qui alla fine dell’anno? Io vorrei regalare il massimo a questa piazza, lavoriamo per stupire, per far innamorare la gente di questa squadra. Ce la stiamo mettendo tutta ma non vedo intorno a noi ancora il giusto calore. In ogni partita giocheremo per vincere».

Non saranno del match Charlys e Cimino, mentre torna a disposizione Zilli. Josè Mauri dovrà fare un’analisi strumentale e la sua presenza a Cesena è in dubbio. (redazione@corrierecal.it)

