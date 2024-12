Al presidente argentino Milei la cittadinanza italiana per le sue radici calabresi

la visita

ROMA Palazzo Chigi prepara una “sorpresa” per Javier Milei, presidente dell’Argentina in visita oggi in Italia e atteso come ospite da Giorgia Meloni. Secondo quanto riporta il Messaggero, la premier starebbe lavorando da mesi per dare la cittadinanza al politico argentino per via delle origini italiane dei suoi nonni, più precisamente calabresi. L’idea alla presidente del Consiglio sarebbe venuta a febbraio, quando in un meeting Milei avrebbe raccontato di essere «italiano al 75 per cento, perché i genitori di mio padre erano italiani, mentre quelli di mia madre erano uno italiano e uno di origine jugoslava». Secondo quanto ricostruisce la stampa argentina, la storia sarebbe partita da uno della miriade di paesini tra Cosenza e Rosarno, quando nel 1926 Francesco “Ciccio” Milei partì insieme ai suoi tre fratelli all’età di otto anni. Da “Ciccio”, che si aprirà un negozio di frutta e verdura, nascerà Horacio Norberto, il padre dell’attuale presidente dell’Argentina. Radici calabresi che garantirebbero a Milei la cittadinanza e il passaporto italiano per ius sanguinis, come confermano – riporta il Messaggero – alcuni vertici del governo.

