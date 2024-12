Barca a vela in difficoltà nelle acque vibonesi, due persone soccorse dalla Guardia costiera

il salvataggio

VIBO VALENTIA In mattinata, la motovedetta M/V SAR CP 808 della Guardia Costiera di Vibo Valentia è prontamente intervenuta, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite numero blu 1530, per assistere due occupanti di una unità a vela in difficoltà nelle acque antistanti la frazione Bivona del comune di Vibo Valentia. In merito, la rottura della deriva dell’unità a vela cagionava la perdita di controllo della stessa da parte dei due diportisti. Uno di essi, riusciva autonomamente a raggiungere la spiaggia. L’intervento provvidenziale della motovedetta della Guardia Costiera impediva che la stessa unità a vela, ormai alla deriva ed in balia dei forti venti di scirocco che stanno interessando il territorio vibonese, potesse urtare contro gli scogli antistanti il litorale. Una volta intercettata l’unità a vela, ed assicurato a bordo l’ulteriore occupante della stessa, i militari, dopo essersi sincerati sulle condizioni di salute, hanno prestato la dovuta assistenza fino al porto di Vibo Marina.

