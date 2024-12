Il governatore Occhiuto riappare in video dopo l’intervento: «Un paio di volte ho pensato di morire»

il messaggio

CATANZARO «E’ il primo video che faccio in pigiama, sono sicuro che sarà l’ultimo». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto in un video sui suoi canali social dalla clinica nella quale sta facendo riabilitazione dopo l’intervento di cardiochirurgia a cui si è sottoposto una decina di giorni fa.

Il messaggio

Occhiuto quindi prosegue: «Ho letto migliaia e migliaia di messaggi, non ce la faccio rispondere a tutti, lo faccio così. Grazie per l’amicizia e l’affetto. Oggi sto meglio, sto facendo riabilitazione, sono solo un po’ arrabbiato perché pensavo di poter incominciare a lavorare più intensamente, invece riesco a fare giusto qualche telefonata agli assessori, a dare qualche disposizione ma mi stanco molto nel parlare. Sto facendo esercizi di riabilitazione proprio per superare questa stanchezza. Sono stati momenti complicati perché in terapia intensiva un paio di volte pensavo di morire: ho avuto delle crisi febbrili – non si capisce se dovute a un batterio o alla reazione di un farmaco – ma sono stato salvato da giovani medici straordinari che lavorano nella terapia intensiva della “Dulbecco”. Un ringraziamento all’èquipe che mi ha operato, quella del professor Mastroroberto, a Daniele Maselli che è un medico straordinario. Ma un ringraziamento – aggiunge il presidente della Regione – vorrei rivolgerlo soprattutto agli infermieri e agli Oss che si sono presi cura di me in questi giorni».

«Il bene vince sulla cattiveria»

Occhiuto conclude: «Ho letto anche commenti di odiatori, di chi sembrava si augurasse la mia morte, di chi ha lanciato anche tante fake news. L’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” ha risposto per le rime a tutte queste falsità, ma non mi curo degli odiatori, non mi curo delle persone cattive. Anzi sono felice di essere stato circondato da tanta bontà, tanta amicizia, tanto affetto rispetto alla cattiveria di pochi. Ancora una volta rispetto a questa cattiveria ha vinto il bene». (c. a.)

