Consorzio unico di bonifica, Gallo: «Un grande sforzo della Regione, ma sta dando i frutti sperati»

il resoconto

VIBO VALENTIA «Un grande sforzo da parte della Regione, una decisione dura, difficile, ma che a distanza di un anno, grazie all’impegno del commissario Giovinazzo e dei lavoratori del Consorzio, sta dando i frutti sperati». Così l’assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione Gianluca Gallo, a margine dell’assemblea del Consorzio unico di bonifica della Calabria in cui è stato presentato il primo report a un anno dalla riforma voluta dalla Regione e, in particolare, spinta dal presidente Roberto Occhiuto. Nella sala convegni dell’Hotel 501 di Vibo Valentia, il commissario Giacomo Giovinazzo ha rendicontato i risultati e le prime attività dell’ente, sottolineando l’importanza del consorzio per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. Soddisfatto anche l’assessore Gallo, che ha ribadito i «servizi assicurati d’estate, come la somministrazione idrica agli agricoltori. Ma anche d’inverno si stanno facendo lavori come la pulizia dei canali».

«Guardiamo al futuro con fiducia»

«Io credo – ha aggiunto Gallo – che tutto questo ci possa far guardare con fiducia al futuro. Sicuramente un futuro difficile e in salita, ma noi continueremo ad impegnarci per fare in modo che la riforma fortemente voluta dal presidente Occhiuto e da me possa raggiungere gli obiettivi sperati». Per il momento, l’assessore si dice soddisfatto dei risultati «anche perché sapevamo le difficoltà. Non avevamo l’ambizione di caricarci come regione la gestione del Consorzio unico di bonifica, ma l’abbiamo dovuto fare attraverso il direttore Giovinazzo e con un impegno economico importante. Noi speriamo che tutto questo possa sostenere la grande agricoltura calabrese. Senza acqua non si può fare l’agricoltura che noi vogliamo». Tracciato il bilancio di un anno «positivo», l’assessore detta anche gli obiettivi per il 2025. «Sicuramente un equilibrio nella gestione di parte corrente, aumentare gli introiti e dare servizi più efficienti, come la somministrazione idrica d’estate e la pulizia delle reti di scolo per prevenire eventi disastrosi dal punto di vista climatico, come inondazioni ed esondazioni». (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato