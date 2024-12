Candidatura alla Regione, l’avanzata dei sindaci che affolla il campo del centrosinistra

le “grandi manovre”

LAMEZIA TERME La formula magica è questa: “Sono a disposizione”. L’ha usata qualche settimana fa il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata, l’ha usata oggi il sindaco di Cosenza Franz Caruso confermando un’anticipazione del Corriere della Calabria, l’ha ventilata il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, secondo alcuni analisti politici non l’ha ancora detta (o comunque non se ne ha memoria) ma presumibilmente lo pensa anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, “Sono a disposizione”, dove la disposizione è per una eventuale candidatura alla presidenza della Regione in quota centrosinistra alle prossime elezioni. C’è fermento, nel fronte progressista, un fermento che non è solo quello classico, quasi marchio di fabbrica di una coalizione molto fibrillante ma forse è dettato anche dal fatto che l’altro campo, la casella di fatto l’ha già chiusa con l’opzione del governatore Roberto Occhiuto che ha già annunciato l’intenzione di ricandidarsi. Il campo largo – più o meno – progressista chiude dunque questo 2024 nel segno delle grandi manovre e anche dei messaggi in codice e delle parole usate per marcare il territorio.

Il “partito dei sindaci”

E c’è affollamento, nella coalizione che oggi è opposizione in Calabria come a Roma, con l’avanzata dei sindaci delle città più grandi che da tempo hanno di fatto creato una sorta di centrosinistra “parallelo” a quello ufficiale fondato sul Pd e sul M5S (nei loro rapporti sempre un po’ ondivaghi), un “partito dei sindaci saldato su comuni battaglie di tipo politico e amministrativo. Comunque, qualcosa si muove nel fronte progressista, che probabilmente aprirà seriamente i giochi per le prossime Regionali già nei primi mesi del nuovo anno, anche se il campo è largo ma piuttosto confuso, anche perché pure il M5S ha già avanzato le proprie rivendicazioni anche sul fronte della candidatura alla presidenza e frecce nell’arco pentastellato ce ne sono, dall’europarlamentare Pasquale Tridico alla parlamentare Anna Laura Orrico all’ex europarlamentare Laura Ferrara, come altre frecce nell’arco le ha il Pd, a partire dal segretario Nicola Irto. Si vedrà con il nuovo anno se anche il centrosinistra sgombererà il campo dalla confusione facendo seguito all’jnvito della leader dem Elly Schlein dalla platea di Mormanno a ottobre, quando sollecitò la classe dirigente calabrese a scegliere presto (e ovviamente bene). (a. cant.)

