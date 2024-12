Assalti con esplosivo ai bancomat in diverse regioni, 8 arresti

l’operazione

FOGGIA I carabinieri di Foggia hanno arrestato otto persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere che utilizzava esplosivo per assalti agli sportelli automatici di banche e poste in diverse regioni. Gli arresti sono stati eseguiti su disposizione del gip. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio.

Le indagini sono state avviate a dicembre del 2023. L’associazione, con sede in provincia di Foggia, avrebbe utilizzato ordigni artigianali – le cosiddette “marmotte”, assimilabili per caratteristiche e composizione ad armi da guerra, per danneggiare le casseforti collegate ai dispositivi di prelievo automatico e impossessarsi del denaro. Secondo la ricostruzione della procura di Foggia e dei carabinieri, il modus operandi della compagine criminale prevedeva l’impiego di auto di grossa cilindrata rubate, o con targhe clonate, per gli spostamenti. E l’utilizzo di carte di credito prepagate – fornite da uno degli indagati e intestate a stranieri – inserite nelle bocchette degli sportelli Atm per assicurarne l’apertura e consentire la successiva introduzione della marmotta. Le indagini al momento avrebbero accertato nei confronti degli indagati la responsabilità di 17 degli oltre 80 assalti compiuti ai danni di banche e uffici postali tra luglio e settembre 2024 in Puglia (nelle province di Foggia e Bari), Piemonte (in provincia di Torino, dove risiede stabilmente un indagato che fungeva da collegamento con quel territorio), Campania (in provincia di Avellino), Lombardia (nelle province di Pavia e Milano) e Basilicata (in provincia di Potenza). I 17 assalti avrebbero fruttato complessivamente circa 290mila euro.

La Procura: rapine e assalti a bancomat sono devastanti

“Sono tutti reati devastanti per le comunità, perché sono rapine aggravate con armi commesse da più persone con volto travisato, e sono assalti ai bancomat fatti con esplosivo”. Così il procuratore aggiunto di Foggia, Antonio Laronga, nel corso della conferenza stampa sulle operazioni dei carabinieri, che ha portato a otto arresti per assalti agli sportelli bancomat; e della polizia che ha assicurato alla giustizia otto persone responsabili di rapine ai danni di esercizi commerciali. “Pensate a cosa significa per un piccolo comune della provincia – ha aggiunto Laronga – subire un assalto a bancomat. Da un lato significa turbamento dell’ordine pubblico, dall’altro privare la comunità dell’unico sportello bancario che c’è. Sono delitti che incidono sulla carne viva dei cittadini. Le poste italiane in un determinato periodo hanno chiuso gli sportelli in orario notturno. Sono tutte sofferenze che vengono inflitte alle comunità e alle quali dobbiamo dare risposte”. “Gli ultimi episodi commessi, ad esempio l’assalto a San Severo (all’alba di ieri un tentativo di assalto alla filiale della banca Unicredit con un escavatore, ndr) e l’assalto alla gioielleria di Apricena (avvenuto meno di 10 giorni fa, ndr) – ha evidenziato – sono delitti commessi nel silenzio più totale. Non ci sono state segnalazioni a carabinieri e polizia da parte della cittadinanza. Ovviamente questo rende molto più difficile la reazione immediata”. “Magari – ha concluso – molti reati possono essere scoperti in flagranza e se questo non accade poi è richiesto molto più tempo per tutta una serie di indagini”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato