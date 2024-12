Il pentito nigeriano racconta in aula l’attività di spaccio di droga a Cosenza

il processo “lockdown”

COSENZA Lo spaccio a Cosenza non si interrompe neanche durante il Covid. Le sostanze stupefacenti passano dai pusher agli assuntori di notte e di giorno, droghe leggere e pesanti. E’ quanto emerso dalla indagine nome in codice “Lockdown”, coordinata dalla procura di Cosenza, ed eseguita dai carabinieri.

E’ stato accertato «che alcuni spacciatori di minor livello – senza essere inserirti in contesti criminali – acquistano dall’anello superiore mediante approvvigionamenti in alcuni posti della Calabria tipo la città di Crotone, oppure in altri luoghi notoriamente indicati come centri di spaccio del territorio nazionale, hashish, marijuana, cocaina ed eroina».

L’udienza

In tribunale a Cosenza si è tenuta una udienza del processo che vede alla sbarra 15 imputati. Si tratta di Ahmad Abdenabi, Benedict Amadi, Azare BArry, Regep Berisa, Sebastian Berisa, Toni Berisa, Santamang Am Camara, Rajib Hossain, Yorro Jallow, Adamu Mohammed, Kingsley Obinna Nwigwe (detto Hobbin), Miracle Ojo, Michael Emeca Okere, Ibrehim Yakubu, Omon Jonah.

Nel corso dell’ultima udienza, tenutasi il 19 dicembre 2024 è stato escusso un collaboratore di giustizia nigeriano, Ibrehim Yakubu. La decisione di saltare il fosso è stata presa nella fase preliminare e in aula ha avuto modo di riferire quanto di sua conoscenza in merito alla attività di spaccio a Cosenza. Del 24enne sono stati inoltre acquisiti due verbali resi al momento dell’interrogatorio. Uno degli imputati, OJo Miracle ha inteso rendere dichiarazioni spontanee. Ha ammesso di aver spacciato e rivoltola medesima accusa al pentito ed a Kingsley Obinna Nwigwe. Nella prossima udienza, toccherà alle difese effettuare il controesame del collaboratore di giustizia. (f.b.)

