Strage di Magdeburgo, tra i feriti anche un 40enne calabrese

C’è anche un italiano tra i feriti dell’attentato terroristico ai mercatini di Natale di Magdeburgo lo scorso venerdì sera. Si tratta di un giovane 40enne di Pietrapaola, Marco Forciniti, che si trovava nella cittadina tedesca. A confermarlo è il sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia, che ha dichiarato di essere in contatto con la famiglia del giovane ferito, il quale avrebbe riportato gravi lesioni agli arti inferiori e alla schiena e si trova ricoverato nell’ospedale universitario di Magdeburgo.

La notizia, di fatto, ribalta il quadro ufficiale fornito fino ad ora dalla Farnesina e dall’Ambasciata italiana a Berlino, che nelle ore successive all’accaduto aveva smentito categoricamente il coinvolgimento di cittadini italiani nell’attacco compiuto ieri da Taleb Al Abdulmohsen, un 50enne saudita che ha investito e falciato la folla a bordo di un’auto, causando la morte di cinque persone e il ferimento di oltre duecento. Da quel momento era stata attivata l’Unità di crisi con il continuo monitoraggio della drammatica vicenda ma dell’italiano non si era avuta alcuna notizia.

La conferma del sindaco di Pietrapaola

«Noi – conferma il sindaco – abbiamo avuto notizia del coinvolgimento di un nostro concittadino dal padre del giovane, che insieme alla sua famiglia vive da anni in Germania e che venerdì sera erano proprio in visita a Magdeburgo».

Insomma, nessuna notizia ufficiale da parte delle autorità italiane nonostante il 40enne, pur essendo nato a in Germania, «è a tutti gli effetti – conferma Manuela Labonia – cittadino italiano iscritto al registro Aire». Il sindaco non ha rilasciato ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane, preferendo attendere aggiornamenti diretti dalla famiglia. La notizia, tuttavia, getta una nuova luce sull’accaduto e solleva interrogativi sulla completezza delle informazioni inizialmente fornite dalle autorità italiane.

