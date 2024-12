Scontro in Forza Italia per la manovra, la “strigliata” di Tajani

il caso

ROMA «Evitiamo di finire sui giornali per piccole polemiche, vedi oggi “Repubblica”». E’ quanto avrebbe scritto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, nella chat dei parlamentari azzurri, con riferimento alle polemiche interne al partito sulla “parte del leone” per la Calabria e non solo che in sede di approvazione della legge di bilancio avrebbero fatto i deputati di Fi quattro componenti della commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, Francesco Cannizzaro, Roberto Pella e Mauro D’Attis. A rivelare il retroscena dell’intervento di Tajani è sempre “Repubblica” che parla di “tirata d’orecchi” del leader di Forza Italia. Sempre secondo “Repubblica” l’intervento di Tajani non avrebbe attenuato le polemiche interne agli azzurri, mentre i quattro sotto accusa avrebbero concordato una linea comune dicendo di essersi comunque mossi con la condivisione del capogruppo di Fi alla camera Barelli. Sempre secondo “Repubblica” i fedelissimi di Tajani starebbero puntando verso febbraio a una sorta di rimpasto degli incarichi alla Camera tra cui la presidenza della commissione Bilancio, ma c’è anche chi ricorda a Tajani che Forza Italia proprio al Sud e in Calabria ha la sua “roccaforte”.

