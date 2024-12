“Dove tutto si incontra”: il nuovo brand di Catanzaro tra identità e marketing territoriale

l’iniziativa

CATANZARO “Catanzaro-Dove tutto si incontra”. È questo nuovo brand della città capoluogo “griffato” dall’artista Massimo Sirelli in collaborazione con i membri del suo team Stefania Sirelli e Stefano Bracci. Si tratta di un logo che punta a ridefinire l’identità del capoluogo calabrese come meta turistica, culturale e imprenditoriale. La combinazione cromatica scelta per il brand si ispira alla tradizione dei velluti di seta di Catanzaro, con colori che richiamano il mare, il cielo, il sole e la seta. Ogni elemento visivo è stato pensato per raccontare una città in cui tutto si incontra: storia e modernità, natura e cultura, autenticità e innovazione. Il brand è stato presentato oggi in una conferenza stampa alla presenza dello stesso Sirelli, del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, dell’assessore comunale alle Politiche Giovanili, al Turismo e alla Transizione Digitale Vincenzo Costantino: a moderare l’incontro Marcello Barillà. «Disegnare questo logo è stato un grande onore, ha affermato Sirelli. «Il lavoro – ha spiegato ancora Sirelli– è fatto dei miei colori, del mio entusiasmo e degli ingredienti del territorio, di arte e di cultura, spesso contradditorie nella loro bellezza. Li ho messi insieme nel modo migliore di cui sono capace. Il lavoro è iniziato lo scorso anno con la realizzazione della prima Scala d’artista, basata su uno studio approfondito della simbologia cittadina fatta degli elementi identitari della città: dal ponte, al Cavatore, alla pitta, a rotatoria, passando per la cultura il cibo e la tradizione popolare. Tutto è confluito, in sintesi, nel brand. È un lavoro che mi inorgoglisce e che spero riesca utile, che serva realmente al territorio. Mi fa enorme piacere che Catanzaro associ il suo brand turistico a me, così come Barcellona lo ha associato a Gaudì».

Massimo Sirelli

Per Costantino “Catanzaro-Dove tutto si incontra” «è un brand con forte carattere che riprende anche dal punto di vista cromatico gli elementi del territorio e punta tutto sull’elemento più caratterizzante che è l’incontro. Elemento che si palesa sia sul territorio: ci troviamo in Villa Margherita, da dove lo sguardo abbraccia il mare e la montagna, nel punto più stretto d’Italia dove un mare guarda l’altro. Il prossimo passo: entro gennaio sarà pronto il sito web di destinazione». «Quando è nata la nuova Giunta – ha detto infine il sindaco Fiorita – abbiamo deciso di puntare con determinazione su un settore come il turismo e il marketing territoriale, ambiti che storicamente non hanno mai rappresentato una priorità per Catanzaro. Non so se riusciremo mai a trasformare la città in una vera meta turistica, ma è fondamentale iniziare a pensarci e a raccontarci in modo diverso».

