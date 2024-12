Capodanno all’insegna del ballo per 7 milioni di italiani

verso il 2025

ROMA Sarà un Capodanno all’insegna del ballo e del divertimento: lo rivelano i dati dell’indagine di SILB-FIPE, Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, per cui le previsioni per la notte di San Silvestro indicano una partecipazione straordinaria, con oltre 7 milioni di persone attese nei locali notturni. Alla grande domanda, rivela l’indagine, seguirà un aumento dell’offerta: l’83,3% dei locali notturni italiani sarà infatti operativo per la notte di San Silvestro: si tratta di un aumento significativo rispetto al 75% dello scorso anno. Riguardo la varietà dell’offerta, il 60% dei locali offrirà il pacchetto completo che include il cenone e il veglione, con un costo medio di 105 euro. Il restante 40%, invece, proporrà il solo veglione dopocena, con un prezzo medio di 30 euro. Inoltre, l’82% dei locali proporrà serate a tema, spaziando da concept creativi a celebrazioni ispirate alle tradizioni locali. Inoltre, il 10% ospiterà special guest, come artisti, influencer e cantanti, per rendere la serata ancora più esclusiva. “Il Capodanno rappresenta una delle serate più attese dell’anno, e le discoteche italiane sono pronte a offrire esperienze uniche che combinano intrattenimento, qualità e sicurezza con proposte diversificate, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza” dichiara Maurizio Pasca, Presidente del SILB-FIPE, Sindacato Italiano dei Locali da Ballo. “L’aumento dell’offerta testimonia la resilienza e la capacità innovativa del settore, che nonostante le sfide economiche continua a soddisfare i desideri di milioni di italiani: l’originalità è la chiave del successo, le discoteche italiane non sono solo luoghi di intrattenimento, ma spazi dove vivere esperienze memorabili”. L’apertura e la maggiore attività nel periodo avrà anche un impatto in termini occupazionali: il 41,7% delle imprese ha infatti ha programmato assunzioni di personale aggiuntivo per gestire l’afflusso delle festività. Con l’aumento dell’affluenza, infine, è alta l’attenzione degli imprenditori per garantire la sicurezza e la salute della clientela: “gli investimenti nella sicurezza – conclude Pasca – sono una priorità assoluta: dai servizi di trasporto dedicati alle convenzioni con taxi e NCC, fino al controllo rigoroso delle consumazioni alcoliche.

