Sorpresi con droga in casa, arrestati un 46enne e un 33enne a Cosenza

il blitz

COSENZA A Cosenza, nel corso dei predisposti servizi di controllo del territorio, intensificati per queste festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne e un 33enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della Sezione Radiomobile, in esito a perquisizione domiciliare di iniziativa, hanno rinvenuto e sequestrato nell’esclusiva disponibilità del primo, abilmente occultati all’interno della propria abitazione, circa 138 gr. di hashish unitamente a materiale per il taglio ed il confezionamento. Al termine del giudizio direttissimo, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, parimenti a seguito di perquisizione domiciliare di iniziativa, è stato arrestato in flagranza di reato il secondo indagato, in quanto trovato in possesso di circa 90 gr. di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento e l’importo di circa 450 euro in banconote di vario taglio – ritenuto provento dell’accertata attività illecita – sottoposti a sequestro probatorio. L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nello stesso contesto operativo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, una pistola calibro 7.65, in perfetto stato d’uso, con annesso caricatore contenente 6 cartucce e, inoltre, 18 cartucce, dello stesso calibro, abilmente occultate nell’androne di un condominio. L’arma da fuoco sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina per accertamenti tecnici di tipo balistico.