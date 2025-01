Scomparso a Trebisacce, ritrovato a Roma: il 37enne Adduci «sta bene»

la buona notizia

«Ritrovato. Sta bene, grazie a tutti per la condivisione e le segnalazioni», queste le parole pubblicate sulla pagina Facebook del Comitato scientifico ricerca scomparsi in merito al ritrovamento di Gaetano Adduci, il 37enne di Trebisacce scomparso lo scorso 31 dicembre. Già questa mattina Adduci avrebbe raggiunto telefonicamente la madre e la fidanzata, rassicurandole: «Sono vivo e sto bene, non preoccupatevi per me. Poi vi racconterò tutto».

Adduci era uscito di casa la mattina del 31 dicembre scorso, a bordo della sua moto di grossa cilindrata, una Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero, ritrovata regolarmente parcheggiata, alla stazione centrale di Lamezia Terme. Doveva raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese per festeggiare insieme l’inizio dell’anno.