Regione Calabria, seconda edizione del “Voucher caro scuola”

l’avviso

«Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità della Regione n. 19124 del 23 dicembre scorso è stato dato avvio alla seconda edizione dell’avviso per l’assegnazione delle borse di studio regionali ‘Voucher caro scuola’, iniziativa destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Un sostegno concreto per garantire il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica». Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. «Con questo intervento – si aggiunge – la Regione intende raggiungere importanti obiettivi sociali e educativi. Il bando ‘Voucher caro scuola’ rappresenta un passo concreto verso una Calabria più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie».

«La scuola – afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo – è il cuore pulsante della nostra società. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno per il diritto allo studio, perché nessuno studente calabrese deve essere lasciato indietro». «La misura, che rientra nel Programma Regionale Calabria Fesr-Fse+ 2021-2027 – é detto ancora nella nota – si pone l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze e sostenendo le famiglie a basso reddito nel far fronte ai costi relativi ai beni e servizi scolastici ed al loro impatto sui bilanci familiari. L’avviso si propone anche di ridurre la dispersione scolastica: supportando gli studenti a rischio di abbandono degli studi a causa di difficoltà economiche; promuovendo il diritto allo studio: fornendo un aiuto economico per l’acquisto di beni e servizi essenziali per la frequenza scolastica, come libri di testo, supporti digitali e materiali didattici; contrastando le disuguaglianze sociali e garantendo un’opportunità concreta alle famiglie più svantaggiate per far fronte alle spese scolastiche. Grazie a una dotazione complessiva di otto milioni di euro, la Regione erogherà borse di studio forfettarie dell’importo di 500 euro ciascuna. Le somme sono destinate agli studenti in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo purché in possesso di regolare permesso di soggiorno che hanno frequentato nello scorso anno scolastico un istituto di secondo grado del sistema di istruzione pubblico calabrese, le cui famiglie presentino un Isee non superiore a 15.748,78 euro».