Meloni in volo verso la Florida, missione da Trump

la visita

WASHINGTON La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo per raggiungere la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. È quanto risulta a LaPresse da fonti vicine al presidente eletto degli Stati Uniti. L’aereo della premier è decollato questa mattina poco dopo le 11 e, dopo una scalo tecnico all’aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che questa notte la porterà negli Stati Uniti.

Nel frattempo Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha pubblicato su X un’immagine ritoccata con l’intelligenza artificiale dove Meloni, Trump e il patron di Tesla compaiono con addosso gli abiti dell’antica Roma (foto in basso).

