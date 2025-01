Cambiamenti nell’alta burocrazia del Consiglio regionale: ecco tutti i dirigenti – NOMI

PALAZZO CAMPANELLA

REGGIO CALABRIA Il segretario generale, il direttore generale (la vera novità) e poi due capi area, 5 dirigenti e 6 interim. Cambiamenti nell’alta burocrazia del Consiglio regionale con le ultime nomine decise dall’Ufficio di presidenza al termine dell’iter avviato con la pubblicazione dell’avviso riservato ai dirigenti interventi di Palazzo Campanella. Oltre a Sergio Lazzarino nuovo direttore generale e Giovanni Fedele nuovo segretario, sono stati conferiti gli incarichi di dirigente dell’Area “Processo legislativo e Assistenza giuridica”, a Maria Stefania Lauria (la dirigente che finora aveva riunito i ruoli di dg e segretario generale) e di dirigente dell’Area “Gestione” a Maurizio Alessandro Praticò. Angelo Daniele Scopelliti è il dirigente del settore informativo e flussi informativi, e inoltre è stato nominato responsabile per la transizione digitale, Maurizio Priolo è il dirigente Corecom, settore assistenza organi istituzionali, affari generali e legali ed è stato nominato responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza. Dina Cristiani è dirigente del settore segreteria ufficio di presidenza. Antonio Cortellaro è il dirigente del settore Commissioni affari istituzionali, riforme, sanità, attività sociali e culturali, ambiente e territorio ed è stato nominato responsabile per la protezione dei dati personali. Luigi Danilo Latella è dirigente del settore Commissione Bilancio, programmazione e Commissioni speciali. Infine, Fedele ha l’interim del settore assistenza giuridica e del settore segreteria assemblea e affari generali, Praticò l’interim del settore Risorse umane e del settore bilancio e ragioneria, e Cristiani l’interim del settore provveditorato, economato e contratti e del settore supporto al controllo strategico (in fondo il prospetto di tutti gli incarichi). Gli incarichi hanno durata triennale. (c. a.)

