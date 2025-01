Investita e uccisa, muore una 69enne

il dramma

ROMA Una donna è morta investita da un’auto nella tarda serata di ieri a Roma. Diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute in via Andriulli, altezza via dei Fiorentini, dove poco dopo le ore 22 una 69enne è deceduta dopo essere stata investita da una macchina guidata da un uomo di 30 anni. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico in ospedale. In corso le indagini da parte del VII Gruppo Tuscolano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.