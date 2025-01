Sila imbiancata, riecco lo spettacolo della neve. Mezzi dell’Anas in azione dalle prime ore del mattino

il meteo

COSENZA Come previsto, la Sila stamattina si è svegliata sotto una coltre di neve. Sui social come di consueto foto e video da Camigliatello (nella foto), Lorica e le altre località sciistiche. Le precipitazioni nevose hanno interessato i monti del Cosentino e del Catanzarese anche sotto i mille metri.

L'”altra faccia” del maltempo, quella meno piacevole, è l’allerta arancione sulla costa tirrenica (gialla nel resto della regione) ma anche il rischio corso dagli escursionisti, come nel caso del 27enne barese salvato stanotte sul versante lucano del Pollino.

I mezzi dell’Anas in azione

Dalle prime ore di questa mattina mezzi e personale Anas stanno intervenendo sulle arterie di competenza nel territorio della Sila e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ai confini tra Basilicata e Calabria a seguito delle precipitazioni nevose in corso. Mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione sulle strade statali 177 “Silana di Rossano” e 107 “Silana Crotonese” e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese per garantire la circolazione in piena sicurezza. Al momento il traffico è regolare sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi. Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

Maltempo al centro e sud, freddo su gran parte d’Italia

Sta arrivando il freddo su gran parte d’Italia grazie alle correnti polari. Il maltempo imperversa soprattutto al centrosud e sulle isole. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, ci saranno precipitazioni diffuse, più insistenti e abbondanti nel meridione. Neve sui rilievi mediamente a partire dai 400-600 metri tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre attorno agli 800-1000 metri sulla Sila. Nubi in transito al centro con occasionali deboli nevicate sull’Abruzzo a partire dai 300-500 metri, mentre ampie schiarite interesseranno le regioni settentrionali. Le temperature tra oggi e l’avvio della prossima settimana sono attese in diffuso calo. Gelate estese nei prossimi giorni specie sulla Pianura Padana con picchi anche inferiori ai -5 C tra Piemonte ed Emilia. Le temperature si porteranno diffusamente al di sotto delle medie del periodo, anche di 4-6 C tra domenica e l’avvio della prossima settimana, specie sui settori adriatici ed Appennino, ed al nord nei valori minimi.

Video da fb Silameravigliosa