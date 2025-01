Astensione camere penali, manifestazione a Catanzaro il 17 gennaio

la protesta

CATANZARO Il Coordinamento delle Camere penali calabresi e la Camera penale di Catanzaro hanno indetto una manifestazione, in occasione dell’astensione proclamata per i giorni 15, 16 e 17 gennaio, dal titolo ‘Astensione dei penalisti: diamo voce ai diritti’, che si terrà il 17 gennaio a Catanzaro, in piazza Matteotti, a partire dalle 11. In quella sede, con la toga sulle spalle saranno illustrate alla società civile le ragioni dell’astensione, in difesa del giusto processo, come compendiate nella delibera del Coordinamento delle Camere penali calabresi del 12 dicembre e in quella della Camera penale di Catanzaro del 22 dicembre 2024 nonché le ulteriori iniziative in programma.