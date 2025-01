Maltempo sul Tirreno cosentino: frane, alberi caduti in strada e sottopassi allagati – FOTO

meteo

COSENZA Maltempo e temperature in picchiata in Calabria, dove in queste ore la neve ha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino. Oggi scuole chiuse per l’allerta gialla in diversi Comuni del Tirreno cosentino, tra cui Paola, Amantea, Cetraro, Fuscaldo, San Lucido, Santa Maria del Cedro, Scalea, Lago e anche ad Acri. Disagi si sono registrati, in particolare, a Paola e Fuscaldo, con alberi caduti in strada, frane, sottopassi allagati e molti cittadini rimasti bloccati in casa per via delle avverse condizioni meteo e conseguenti problemi alla viabilità. Il comune di Paola informa che grazie al lavoro intrapreso da ore dal personale comunale del settore manutentivo coordinati dal dirigente di settore architetto Di Benedetto e dal responsabile Paolo Viteri insieme alle cooperative, alla Polizia Municipale ed in continua sinergia con il Comando dei Vigili del Fuoco di Paola e con tutte le forze dell’ordine del territorio i lavori di ripristino e di messa in sicurezza nella città a breve saranno ultimati.Valutazioni diverse riguardano il Torrente Scirocco che necessita da anni di interventi mirati e più complessivi e proprio in merito abbiamo intrapreso una diretta interlocuzione con la Regione Calabria e con la Protezione Civile per un intervento immediato e risolutivo.







Un albero caduto a Grisolia, disagi sul versante jonico

Un albero è caduto anche lungo la Strada provinciale che collega il bivio di Grisolia al centro del paese. Sul versante jonico, invece, a Corigliano Rossano la Strada provinciale 187, tra le contrade Baraccone e Simonetti, è stata da poco liberata dopo che ieri pomeriggio alcuni automobilisti erano rimasti impantanati.

Foto tratte dalla pagina facebook Città di Paola

