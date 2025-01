Alta velocità, a Roma i sindaci calabresi guidati da Caruso: «Pronti alla battaglia, stanchi di essere fanalino di coda»

la mobilitazione

ROMA “È un diritto della Calabria avere l’alta velocità e la vogliamo rispettando le esigenze del territorio”. È una richiesta ben precisa quella avanzata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha convocato a Roma, nel centralissimo Hotel Nazionale in Piazza Montcitorio una conferenza stampa per portare avanti quella che ha definito “una battaglia per la Calabria” per la realizzazione dell’Alta velocità Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Dopo l’appello che il primo cittadino cosentino ha rivolto anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Caruso ha organizzato l’incontro al quale hanno preso parte i componenti del Comitato tecnico-politico appositamente costituito e composto, da altri sindaci, docenti universitari e tecnici esperti.

Al tavolo ha preso parte anche l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Presenti rappresentanti sindacali ed esponenti politici quali Enza Bruno Bossio, Riccardo Tucci, Vittoria Baldino. In rappresentanza della maggioranza di Governo hanno preso parte al confronto Tilde Minasi e Mario Occhiuto.

Caruso: «Non consentiremo uno scippo alla Calabria»

“Non consentiremo uno scippo alla Calabria. Siamo preoccupati perché sappiamo che l’Alta velocità in Calabria non è finanziata con i fondi del Pnrr”, ha spiegato al Corriere della Calabria Caruso. Il primo cittadino ha parlato di “un grido d’allarme” che da Roma possa raggiungere gli esponenti del Governo per portare avanti “una battaglia che dobbiamo fare per la Calabria e per l’Italia”. “Se si perde il treno dell’alta velocità in questo momento – ha aggiunto – la Calabria sarà sempre fanalino di coda”. Caruso ha spiegato di aver scritto al ministro Salvini e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’abbandono dell’itinerario interno e i definanziamenti che si vorrebbero operare ci fanno temere che si voglia perpetrare contro la nostra regione un grande scippo. Se l’Alta Velocità si dovesse fermare in Campania, sarebbe una beffa enorme per tutto il territorio calabrese ma anche per tutto il Mezzogiorno. Si capisca, peraltro, che anche il progetto faraonico del Ponte sullo Stretto non servirà a nulla senza la realizzazione dell’AV attraverso un percorso interno che metta a sistema le località principali del territorio per valorizzarne peculiarità e caratteristiche”. Caruso e la commissione chiedono dunque di essere “ascoltati in Commissione Trasporti”. L’ex ministra De Micheli ha sottolineato come “l’opera sia strategica non solo per la Calabria, ma per tutta l’Italia e l’Europa”. Ha parlato invece della necessità di “una strategia unica sui trasporti della Calabria” l’esponente del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino: “Alla Calabria – ha aggiunto – serve la volontà politica di restituire il diritto alla mobilità. Dobbiamo capire quali sono le priorità”. Per la Calabria non certo il Ponte sullo Stretto, secondo Caruso e l’opposizione al Governo: “Che senso ha costruirlo se poi non è collegato al resto del Paese?”.

“L’Alta velocità per la Calabria ha un’importanza cruciale”, ha spiegato ai nostri microfoni il segretario della Fillea Cgil Simone Celebre: “Siamo pronti a mobilitarci affinché questa infrastruttura abbia la giusta portata per la nostra regione”.

«Nessun allarme sui fondi. Il Ponte la priorità per la Lega»

E parlando di priorità, in rappresentanza della Lega la senatrice Tilde Minasi ha ribadito l’importanza dell’opera fortemente voluta dal leader del partito Matteo Salvini: “Il Ponte sullo Stretto – ha sottolineato Minasi ai nostri microfoni – è un’opera che rivoluzionerà il mondo dei trasporti e che agevolerà i trasporti in tutta Italia”. E sull’Alta velocità in Calabria Minasi ha spiegato: “Non c’è nessun allarmismo, non c’è sottrazione di fondi, l’Alta velocità sta proseguendo il suo iter. Sono già previsti tutti i fondi per la realizzazione dell’opera”. “Non avrebbe senso realizzare il Ponte senza l’alta velocità”, ha spiegato il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, che ha aggiunto: “Non c’è allarmismo. Le risorse si trovano quando c’è la volontà di realizzare le opere”. (m.ripolo@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato