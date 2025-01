Reggina, tris esterno contro il Castrumfavara. Ora la vetta è a tre lunghezze di distanza

calcio serie D

FAVARA Bella e convincente vittoria della Reggina di mister Trocini nel recupero della 15esima giornata del campionato di serie D, girone I. Gli amaranto tornano dallo stadio comunale “Giovanni Bruccoleri” con tre punti d’oro, battendo i padroni di casa del Castrumfavara per 3-1 grazie alle reti realizzate da Barranco, Ragusa e Cham.

Al 30’ amaranto in vantaggio: cross di Grillo dalla sinistra e incornata perfetta di Barranco. Al 39’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Varela. Nella ripresa, l’assalto della squadra di Trocini alla porta avversaria viene premiato con i gol di Ragusa al 77’ che concretizza in rete un ottimo scambio con Barranco, e all’80’ con Cham di testa. Una vittoria che consente alla Reggina (ora a terza in classifica a 39 punti) di ridurre a tre lunghezze il distacco dalla capolista Siracusa. Il Sambiase, secondo, ha 41 punti. (redazione@corrierecal.it)

