Nuovi fondi e lavori al via da giugno, la scuola di Porto Salvo vede la luce: «Nessun rischio chiusura per il plesso»

l’annuncio

SCUOLA PORTO SALVO Nessun rischio di chiusura per il plesso scolastico di Porto Salvo. È quanto ribadito oggi all’incontro promosso dal Comitato “Insieme per Porto Salvo” al quale hanno la Dirigente Tiziana Furlano, il Sindaco Enzo Romeo e l’Assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone. Le iscrizioni vanno incentivate, ma i numeri degli iscritti non sono tali da far temere per la chiusura del plesso scolastico di Porto Salvo che, anzi, oggi nutre di nuovo forte speranza.

La scuola

Dopo aver ripercorso la vicenda che ha condotto alla chiusura del plesso di Via Roma, rendendo necessario il collocamento presso la sede attuale, sempre a Porto Salvo ma dislocata nella zona industriale, la Dirigente Tiziana Furlano ha evidenziato come e quanto sia interesse della Scuola garantire e mantenere l’apertura del plesso, abbracciando quanto sostenuto dal Comitato promotore dell’incontro: la scuola è il centro culturale e vivo della comunità e garantire la sua esistenza diventa sinonimo di legame al territorio e di cittadinanza attiva. «La Dirigente e tutte le insegnanti – si legge in una nota del Comitato – invitano i genitori a visitare il plesso scolastico, evidenziando il suo essere all’avanguardia e un’ottima struttura. Vedere per credere, in effetti. Unica pecca, da sempre segnalata, è il suo collocamento. Ma – e incrociamo le dita – ciò ancora per poco».

I nuovi fondi

Il Sindaco Enzo Romeo e l’Assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone hanno infatti reso pubblicamente nota la certezza dei due finanziamenti necessari per i lavori di adeguamento del Plesso sito in Via Roma: 600.000,00€ provenienti dalla Regione e 400.000,00€ provenienti dal Ministero dell’istruzione e del merito. In seguito sono state rese note ai presenti le tempistiche, con un cronoprogramma ufficioso che fa ben sperare e che l’Assessore ai lavori pubblici ha materialmente consegnato all’avvocato Ilenia Iannello in rappresentanza del Comitato “Insieme per Porto Salvo”. Il Comitato si batte da anni per l’avvio dei lavori, interloquendo con chiunque potesse garantirgli risposte. Ora, assicurano, «vigileremo affinché le tempistiche asserite vengano rispettate e vi chiameremo il giorno prima di ogni scadenza per sincerarci che tutto proceda come deve». Il cronoprogramma comunicato, che si ribadisce essere solo ufficioso, prevede quale data di avvio dei lavori il 10 giugno, al netto delle tempistiche previste dal codice degli appalti per l’affidamento dei servizi e le attività prodromiche all’appalto, con consegna nel febbraio 2026.