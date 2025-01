Gentile in Parlamento, la reazione del M5s. «Non si può accettare»

gli affondi

ROMA «Quello che è successo in Giunta per elezioni alla Camera è una brutta pagina per la nostra democrazia parlamentare. Una inquietante forzatura fatta a danno dell’opposizione e del Movimento 5 Stelle, cui viene tolto un seggio a vantaggio di Forza Italia». Lo scrive sui social l’ex presidente della Camera Roberto Fico (M5s). «Manca ancora il voto dell’aula: fino a quel momento non smetteremo di chiedere che la maggioranza si fermi e impedisca un intollerabile blitz». La giunta per le elezioni «ha forzato la mano per togliere un seggio al Movimento 5 Stelle e assegnarlo a Forza Italia, tradendo la volontà dei cittadini calabresi». Lo scrive su Facebook la deputata Chiara Appendino, vice presidente del Movimento cinque stelle. «Hanno reso validi voti che in base alle regole con cui si è votato nel 2022 erano nulli e grazie a un gran numero di schede bianche che sono poi diventate votate, il gioco è fatto. Non si può accettare una vergogna del genere, Meloni, Tajani e Salvini si stanno assumendo la gravissima responsabilità di un furto di democrazia», conclude Appendino.